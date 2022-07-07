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Reyhanlı saldırısı şüphelisi adliyeye sevk edildi

Reyhanlı katliamının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

DHA7 Temmuz 2022 Perşembe 11:44 - Güncelleme:
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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesinde, saldırının talimatını aldığını belirttiği Memet Gezer, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den 30 Haziran'da Türkiye'ye getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanan Gezer, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının adından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Gezer'in savcılıkta sorgusu sürüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmişti.

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