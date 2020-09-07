07 Eylül 2020 Pazartesi 23:14 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 23:14

Mihraç Ural'ın, Lazkiye kırsalında düzenlenen bir suikast girişiminden kurtulduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırının faili olarak gösterilen ve 'Acilciler' olarak bilinen örgütün liderlerinden Mihraç Ural, Lazkiye kırsalında gerçekleştirilen bir suikast girişiminden kurtuldu.

Terörist Mihraç Ural'ın konvoyunun Lazkiye kırsalının kuzeyinde yer alan Keseb ve Basit bölgeleri arasındaki yolda silahlı saldırıya uğradığı ifade edildi. Saldırı sonrası çıkan çatışmada Ural'ın yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

Silahlı saldırının faili henüz bilinmiyor.