Reyhanlı’da korkutan yangın

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Reyhanlı’da boya deposunda yangın çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda çıkan yangında 7 kişi yaralandı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda çıkan yangında 7 kişi yaralandı.
 
Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binadaki depoda patlamayla beraber çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 
 
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
 
Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, binada uzman polis ekipleri inceleme yaptı.
 
- Olayda 7 kişi yaralandı
 
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bir insani yardım derneğine ait, içerisinde boyaların olduğu depoda yangın çıktığını söyledi.
 
Olayda 7 kişinin yaralandığını aktaran Vali Doğan, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.
 
Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Değerli hemşehrilerim Reyhanlı'da İnsani Yardım Derneğinin deposunda bulunan yağlı boyalarda meydana gelen patlama ile birlikte yangın çıkmıştır. Yangın kontrol altına alınmıştır. 7 yaralı hastanelere sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur." ifadesini kullandı.

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