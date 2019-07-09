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Reyhanlı'da, derneğin deposunda çıkan yangının nedeni araştırılıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 katlı binanın bodrum katındaki derneğe ait, boya ile tiner kutularının bulunduğu depoda çıkan, 3 kişinin yaralandığı, 10 kişinin de dumandan etkilendiği yangınla ilgili soruşturma, çok yönlü sürdürülüyor. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için depoda inceleme yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Defterdarlık İl Müdürlüğü ekipleri de binada hasar tespit çalışması başlattı.

  • DHA
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Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde yer alan, 3 katlı binanın bodrum katındaki insani yardım derneğine ait, boya ve tiner kutularının olduğu depoda, dün saat 20.30 sıralarında, yangın çıktı. Depodan patlama sesleri de duyulurken, alevler, hızla büyüyerek, binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında 3 kişi yaralanırken, 10 kişi de dumandan etkilendi. Binadan kendileri çıkan 13 kişi, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
 
Polis ve itfaiye ekipleri, bugün yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için depoda inceleme yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Defterdarlık İl Müdürlüğü ekipleri de binada hasar tespit çalışması başlattı.
 
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
 
Öte yandan Hatay Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle, Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın altında 'Dost Eli' adlı insani yardım derneğine ait depoda yangın çıkmıştır. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almış olup, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında 3 vatandaşımız yaralanmış ve 10 vatandaşımız ise dumandan zehirlenmiştir. Vatandaşlarımız hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır" denildi. 
 

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