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  • Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi
Güncel

Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.

10 Eylül 2020 Perşembe 14:06 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 14:06
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