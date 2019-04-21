Reynmen kutsal topraklarda

Kutsal toprakları ziyaret eden ünlülerin arasına sosyal medya fenomeni Reynmen de katıldı. 'Derdim Olsun' şarkısı ile YouTube'ta rekor kıran Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Umre ziyareti için kutsal topraklara gitti.

"SELAMÜN ALEYKÜM"

Reynmen, Kabe'de çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Selamün aleyküm" notuyla paylaştı. Reynmen'in paylaşımları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Reynmen, yapılan eleştirilere ise, "Niye benim hayatıma karışıyorsunuz? Allah size de hayat vermiş. Üzerime turuncu bir ihram giymiş olsam ve ben bir Budist olsam, tapınakta fotoğraf atmış olsam eyvallah ama burada bir fotoğraf atınca prim mi yapmış oluyorum?" yanıtını verdi.

(Akşam)