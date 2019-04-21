14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Reynmen kutsal topraklarda

'Derdim Olsun' şarkısı ile YouTube'ta rekor kıran Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Umre ziyareti için kutsal topraklara gitti. Reynmen, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kutsal toprakları ziyaret eden ünlülerin arasına sosyal medya fenomeni Reynmen de katıldı. 'Derdim Olsun' şarkısı ile YouTube'ta rekor kıran Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Umre ziyareti için kutsal topraklara gitti.
 
"SELAMÜN ALEYKÜM"
 
Reynmen, Kabe'de çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Selamün aleyküm" notuyla paylaştı. Reynmen'in paylaşımları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
 
Reynmen, yapılan eleştirilere ise, "Niye benim hayatıma karışıyorsunuz? Allah size de hayat vermiş. Üzerime turuncu bir ihram giymiş olsam ve ben bir Budist olsam, tapınakta fotoğraf atmış olsam eyvallah ama burada bir fotoğraf atınca prim mi yapmış oluyorum?" yanıtını verdi.
 
(Akşam)

Mahkeme CHP´li İmamoğlu´nun veri kopyalanmasına ilişkin talimatı durdurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Prens tarihe geçti

Prens tarihe geçti

'Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz'

'Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz'

Terör örgütüne darbe! 9 tane daha imha edildi

Terör örgütüne darbe! 9 tane daha imha edildi

Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Sebze meyve fiyatları ile ilgili önemli açıklama!

Sebze meyve fiyatları ile ilgili önemli açıklama!

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

Mehmetçik'in eğitimi için yeni teknoloji

Mehmetçik'in eğitimi için yeni teknoloji
 

POPÜLER HABERLER

3 otel ve 3 kiliseye eş zamanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

3 otel ve 3 kiliseye eş zamanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sri Lanka'daki patlamalar sonrası ilk görüntüler

Sri Lanka'daki patlamalar sonrası ilk görüntüler

Avukatlar artık 'Ödemezsen evine haciz gelecek' diyemeyecek

Avukatlar artık 'Ödemezsen evine haciz gelecek' diyemeyecek

Prens tarihe geçti

Prens tarihe geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA