Reynmen üniversite sınav sonucu sosyal medyayı salladı! Reynmen'in gerçek adı ne?

27 Ağustos 2020 Perşembe 11:19 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 11:19

Sosyal medya fenomeni Reynmen, Üniversite sınavına girdi. Reynmen üniversite sınav sonucunu Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştı. Sınav sonucunu sosyal medyada paylaşan Reynmen, tepkisini "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek dile getirdi. Bu paylaşım sonrası Reynmen'in gerçek adı gündeme geldi. İşte çok konuşulan Reynmen üniversite sınav sonucu..

REYNMEN'İN GERÇEK ADI NE?

Rap tarzı şarkılarıyla kısa zamanda fenomen haline gelen Reynmen'in gerçek adı ise Yusuf Aktaş. YKS'ye giren Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, YKS yerleştirme sonucunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

HİÇBİR PROGRAMA YERLEŞEMEDİ

Reynmen üniversite sınav sonucunu paylaşırken, Sınav sonrası tepkisini "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek dile getirdi ve hiçbir yere yerleşemedi.

Reynmen YKS sonrası tepkisini, sınavdan sonra paylaştığı video ile duyurmuştu. İşte Reynmen'in üniversite sınav sonucu

HERHANGİ BİR BEKLENTİM YOK DEMİŞTİ, ÖYLE DE OLDU...

İşte o ifadeler şu şekilde:

“Herhangi bir beklentim yok. Bir Türkçe sorusuna bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum. Buradan Türk Dil Kurumu’na sesleniyorum; ‘karıncaincitmez’ kelimesi birleşik olamaz.”

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen takma isimli sosyal medya fenomeni YouTuber Yusuf Aktaş, yayınladığı “Derdim Olsun” isimli şarkısıyla izlenme rekorları kırmış, daha sonra da Cem Yılmaz ile akraba olduğu ortaya çıkmıştı. İşte tüm detayları ile Reynmen (Yusuf Aktaş)…

REYNMEN (YUSUF AKTAŞ) KİMDİR?

Yusuf Aktaş Sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü sosyal medya fenomenlerinin başında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

Reynmen ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş “Derdim Olsun” şarkısıyla 22 saatte 10 milyon izlenmeye ulaşarak Aleyna Tilki'nin 6 milyon izlenme rekorunu kırmıştı.