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  • Reyting oyunu ellerinde patladı! Başrolde yine Fatih Altaylı var
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Reyting oyunu ellerinde patladı! Başrolde yine Fatih Altaylı var

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları' şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

HABER MERKEZİ29 Mart 2025 Cumartesi 23:04 - Güncelleme:
Reyting oyunu ellerinde patladı! Başrolde yine Fatih Altaylı var
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları" iddiasıyla yapılan paylaşımlar hakkında açıklamada bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de resmi izlenme/dinlenme oranları (reyting) ölçümleri, bütün kanallara takip eden günün sabahında ulaşmaktadır. Resmi reyting sisteminde hiçbir kanalın anlık veri ölçümlemesi yapılmamaktadır" denildi.

Sosyal medyada paylaşılan görsellerdeki reyting ölçümlerinin bir geçerliliği bulunmadığının altı çizilen açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

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