İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları" iddiasıyla yapılan paylaşımlar hakkında açıklamada bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de resmi izlenme/dinlenme oranları (reyting) ölçümleri, bütün kanallara takip eden günün sabahında ulaşmaktadır. Resmi reyting sisteminde hiçbir kanalın anlık veri ölçümlemesi yapılmamaktadır" denildi.

"Televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları" iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur.



Türkiye'de resmi izlenme/dinlenme oranları (reyting) ölçümleri, bütün kanallara takip eden günün sabahında ulaşmaktadır. Resmi reyting sisteminde hiçbir kanalın... pic.twitter.com/o51EDVoAHR — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 29, 2025

Sosyal medyada paylaşılan görsellerdeki reyting ölçümlerinin bir geçerliliği bulunmadığının altı çizilen açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.