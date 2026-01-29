İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4398
  • EURO
    52,1835
  • ALTIN
    7746.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rezalet ortaya çıktı! Belediye arabasıyla kokain sevkiyatı
Güncel

Rezalet ortaya çıktı! Belediye arabasıyla kokain sevkiyatı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” iddianamesinde, şüpheli Zuhal Böcek'in, eşi Mustafa Gökhan Böcek ile yaptığı WhatsApp yazışmalarında, 'Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla' ve 'Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar açıkla' ifadeleri kullandığı kaydedildi.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 08:38 - Güncelleme:
Rezalet ortaya çıktı! Belediye arabasıyla kokain sevkiyatı
ABONE OL

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, görevden uzaklaştırılan eski başkan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in ifadeleri ile dijital veriler dikkat çekti.

İddianamede şüpheli Zuhal Böcek'in, eşi Mustafa Gökhan Böcek ile yaptığı WhatsApp yazışmalarında, "Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla" ve "Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar açıkla" ifadeleri kullandığı kaydedildi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

Telefon incelemelerinde, yönlendirme içerikli notlar, banka dekontu görselleri de tespit edildi.

Bazı yazışmalarda, "Çaktırmadan ver", "Sakız kutusuna koymuştum" gibi ifadelerin yer aldığı, gizlenmiş şekilde uyuşturucu teminine işaret eden mesajların bulunduğu aktarıldı.

Kıl örneğinde kokain tespit edilmesi üzerine Zuhal Böcek hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldı.

İddianamede, "irtikap" suçundan faiziyle birlikte 10 milyon 748 bin TL'ye el konulduğu belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.