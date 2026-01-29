Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, görevden uzaklaştırılan eski başkan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in ifadeleri ile dijital veriler dikkat çekti.

İddianamede şüpheli Zuhal Böcek'in, eşi Mustafa Gökhan Böcek ile yaptığı WhatsApp yazışmalarında, "Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla" ve "Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar açıkla" ifadeleri kullandığı kaydedildi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

Telefon incelemelerinde, yönlendirme içerikli notlar, banka dekontu görselleri de tespit edildi.

Bazı yazışmalarda, "Çaktırmadan ver", "Sakız kutusuna koymuştum" gibi ifadelerin yer aldığı, gizlenmiş şekilde uyuşturucu teminine işaret eden mesajların bulunduğu aktarıldı.

Kıl örneğinde kokain tespit edilmesi üzerine Zuhal Böcek hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldı.

İddianamede, "irtikap" suçundan faiziyle birlikte 10 milyon 748 bin TL'ye el konulduğu belirtildi.