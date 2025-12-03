Beylikdüzü sahilinde yürüyecek yer bile bırakmayan karavanların günlük olarak kiraya verildiği ortaya çıktı. Vatandaşlar, karavanlarda fuhuş yapıldığı ve uyuşturucu kullanıldığını belirterek kaldırılmalarını istedi.

İstanbul Beylikdüzün'de 2.5 km'lik sahil şeridini dolduran yüzlerce karavan suç yuvasına dönüşmeye başladı. Dereağzı Mahallesi sakinleri, karavanların günlük kiraya verildiğini; fuhuş yapılan ve uyuşturucu kullanılan mekanlar haline geldiğini öne sürerek kaymakamlığa başvurdu. AKŞAM'a konuşan Dereağzı Mahallesi Muhtarı Ahmet Topal, karavanların Büyükçekmece'den kaldırıldıktan sonra kendi bölgelerinde yoğunlaştığını belirterek, "Son 1.5 yılda sayıları arttı. Çoğu başka ilçelerden geliyor. Sahil şeridi adeta işgal altında" dedi.

Beylikdüzü'nün sadece sahil kesimlerinde bine yakın karavan olduğu tahmin ediliyor.

FİRARİLERE DE BARINAK OLDU

Şikâyetlerin ciddi boyutlara ulaştığını aktaran muhtar Topal, şöyle devam etti: "Günlük kiralanıp fuhuş yapıldığı, uyuşturucu kullanıldığı, yüksek sesli müzik ve zaman zaman silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarlar alıyoruz. Bazı yasadışı kişilerin burada saklandığı bile söyleniyor. Geniş kapsamlı polis araması yapılabilmesi için savcılık izni gerekiyor. Tuvalet olmadığı için çevreyi kirletiyorlar. Karavanların atık su tanklarını nereye boşalttıkları da belli değil. Vatandaş yürüyüş yapmak istediğinde karavancılar engelliyor; 'burası bizim' diye tepki gösteriyorlar. Görüntü almaya çalışanları da 'çekim yapamazsınız' diyerek uyarıyorlar. Artık bu karavanlara bir çözüm bulunsun."

Dereağzı Mahallesi Muhtarı Ahmet Topal, sahildeki işgalin son bulmasını istedi.

'GÜNLÜK KİRALIK' KARAVANA İNDİ

Beylikdüzü sahilindeki karavanlar için internette onlarca kiralık ilanı var. Günlük bin ila 2 bin TL'ye kiralanan karavanlarda, ışıklı ambiyans oluşturulması da dikkat çekti.