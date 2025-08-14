"Rüşvet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Avukat Rezan Epözdemir'in hakimlik kararına ulaşıldı. Kararda, avukatın serbest kalması halinde dinlenecek olan tanıkların üzerinde baskı kurabileceği, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı vurgulandı.

Geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde "Rüşvet", "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım" ve "Siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir dün adliyeye sevk edilmişti. Her iki soruşturma kapsamında ifade veren ve genel itibari ile bir çok soruyu "hatırlamıyorum" şeklinde yanıtlayan Epözdemir, rüşvet suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Terör soruşturması kapsamında ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

TUTUKLAMA KARARIN GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Sulh Ceza Hakimliği'nce kimlik tespiti esnasında aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirten Epözdemir suçlamalara yönelik savunma gerçekleştirdi. Hakimlik, Rezan Epözdemir'in "Rüşvet alma" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama gerekçesine şu ifadeler yer aldı; Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin Epözdemir'in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında 2021/2561 soruşturma sayılı dosyasında tutuklu bulunan Zekeriya Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak isimli şahısların tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiğine ve bu suretle de menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında 07/07/2021 tarihli bir whatsapp konuşma kaydına ulaşıldığı,rüşvet eylemi sebebiyle meslekten ihraç edilen Cengiz Çallı ile Atalay Demirbaş isimli şahıs arasında geçen konuşmada alınan paranın "Rezan" isimli bir şahsa götürüleceğine dair ibarelerin bulunduğu yer aldı.

SERBEST KALMASI HALİNDE TANIKLARA BASKI YAPABİLİR

Somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, soruşturma kapsamında henüz dinlenmeyen tanıkların bulunduğu, şüphelinin serbest kalması halinde tanıklar ve diğer kişiler üzerinde baskı kurabileceği belirtilen kararda, kanunda öngörülen ceza miktarı ile suçun konusu ve ağırlığı nazara alındığından adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve tutuklamanın ölçülü olacağı kanaatine varıldı.

