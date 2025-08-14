İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7894
  • EURO
    47,7411
  • ALTIN
    4399.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rezan Epözdemir cezaevinde! Tutuklama kararında dikkat çeken gerekçe!
Güncel

Rezan Epözdemir cezaevinde! Tutuklama kararında dikkat çeken gerekçe!

Rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir hakkında verilen hakimlik kararında, serbest kalması durumunda tanıklar üzerinde baskı kurabileceği ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçelerine yer verildi. İşte haberin detayları...

Sabah14 Ağustos 2025 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
Rezan Epözdemir cezaevinde! Tutuklama kararında dikkat çeken gerekçe!
ABONE OL

"Rüşvet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Avukat Rezan Epözdemir'in hakimlik kararına ulaşıldı. Kararda, avukatın serbest kalması halinde dinlenecek olan tanıkların üzerinde baskı kurabileceği, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı vurgulandı.

Geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde "Rüşvet", "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım" ve "Siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir dün adliyeye sevk edilmişti. Her iki soruşturma kapsamında ifade veren ve genel itibari ile bir çok soruyu "hatırlamıyorum" şeklinde yanıtlayan Epözdemir, rüşvet suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Terör soruşturması kapsamında ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

TUTUKLAMA KARARIN GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Sulh Ceza Hakimliği'nce kimlik tespiti esnasında aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirten Epözdemir suçlamalara yönelik savunma gerçekleştirdi. Hakimlik, Rezan Epözdemir'in "Rüşvet alma" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama gerekçesine şu ifadeler yer aldı; Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin Epözdemir'in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında 2021/2561 soruşturma sayılı dosyasında tutuklu bulunan Zekeriya Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak isimli şahısların tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiğine ve bu suretle de menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında 07/07/2021 tarihli bir whatsapp konuşma kaydına ulaşıldığı,rüşvet eylemi sebebiyle meslekten ihraç edilen Cengiz Çallı ile Atalay Demirbaş isimli şahıs arasında geçen konuşmada alınan paranın "Rezan" isimli bir şahsa götürüleceğine dair ibarelerin bulunduğu yer aldı.

SERBEST KALMASI HALİNDE TANIKLARA BASKI YAPABİLİR

Somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, soruşturma kapsamında henüz dinlenmeyen tanıkların bulunduğu, şüphelinin serbest kalması halinde tanıklar ve diğer kişiler üzerinde baskı kurabileceği belirtilen kararda, kanunda öngörülen ceza miktarı ile suçun konusu ve ağırlığı nazara alındığından adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve tutuklamanın ölçülü olacağı kanaatine varıldı.

Mahkeme Rezan Epözdemir için kararını verdi

Avukat Rezan Epözdemir'e tutuklama talebi

Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni gelişme... Adliyeye sevk edildi

Rezan Epözdemir milyarlık mirasa çöktü iddiası!

Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni gelişme

Görüşmenin altından FETÖ çıktı

Epözdemir'in şantaj çarkını mesajları ele verdi

MOSSAD ve CIA masasında

Rezan Epözdemir gözaltına alındı
  • Avukat Rezan Epözdemir
  • Rüşvet suçlaması
  • Hakimlik kararı

ÖNERİLEN VİDEO

Lokantada panik anı! Döner ustası hayat kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.