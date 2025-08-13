Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni gelişme... Adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Özdemir'in daha sonra İstanbul Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığınca ifadesinin alınması bekleniyor.

Rezan Epözdemir milyarlık mirasa çöktü iddiası!

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni gelişme Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulanmıştı.

Görüşmenin altından FETÖ çıktı