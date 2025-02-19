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Rezerv alan ilan edilen bölgede çalışmalar başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde rezerv alan ilan edilen bölgede yıkım çalışmaları başladı.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 14:55 - Güncelleme:
Rezerv alan ilan edilen bölgede çalışmalar başladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Turan Özdemir Caddesi ile Yeni Kent Mahallesi rezerv alan ilan edildi.

Bu alanlarda bulunan ev ve iş yerlerinin yıkım çalışmasına başlandı.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, rezerv alanlarında 2 bin 37 bağımsız konut ve iş yeri yapılacağını söyledi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Seyhan, şunları kaydetti:

"Birinci etabın yıkımları gerçekleştirildi. Şu an müteahhit firmanın makineleri indi ve rezerv alan çalışmaları an itibariyle başladı. İlçemizin çehresi çok farklı bir hale gelecek. Yenikent Mahallemiz daha çok konut ağırlıklı olacak. Turan Özdemir Caddesi'nde ise konut ve iş yeri yapılacak. İnşallah bir sene gibi kısa bir süre içerisinde şehrimiz çok daha farklı bir imaja ve farklı bir görüntüye kavuşacak."

Seyhan, yapıların zemin artı 2 ile zemin artı 3 olarak inşa edileceğini sözlerine ekledi.

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