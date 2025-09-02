İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Pendik'te yapılan operasyonda, polisin bir süredir takip ettiği 2 şüphelinin İran'dan ülkeye giriş yapan bir tırı karşıladığı belirlendi.

Şüphelilerin, tırın alt kısmında bir bölme açtığını fark eden ekipler, tır şoförü ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin tırda yaptığı aramada 66 kilogram eroin ele geçirdi.

REZİDANSA UYUŞTURUCU BASKINI

Beylikdüzü'ndeki operasyonda ise İran'dan İstanbul'a hava yolu ile girip, eş görünümü veren 2 kişiyi takibe aldı.

Polis, rezidansa yerleşen ve evden hiç çıkmayan şüphelileri yaklaşık bir hafta sonra bir kişinin ziyaret ettiğini ve bu kişinin binadan çantayla çıktığını fark etti.

Ekiplerce durdurulan şüphelinin üst ve çanta aramasında metamfetamin ele geçirildi.

Daha sonra rezidans dairesine operasyon düzenleyen polis, uyuşturucunun burada üretildiğini tespit etti.

Dairede ve çantada toplam 261 kilogram metamfetamin ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sancaktepe ve Beyoğlu'nda yapılan iki ayrı operasyonda ise 90,5 kilogram skunk ele geçirildi ve 4 zanlı yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULAR EMNİYETTE SERGİLENDİ

Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere, "Uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz planlı, sürekli, kalıcı ve sonuç alıcı şekilde devam etmektedir. Bu mücadelede en büyük dayanağımız İstanbul halkıdır. Halkımızın desteğiyle, neslimizi ve geleceğimizi korumak adına kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un 4 ilçesinde 261 kilogram metamfetamin, 90,5 kilogram skunk ve 66 kilogram eroin ele geçirildiğini, yakalanan 10 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.