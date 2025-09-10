İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2856
  • EURO
    48,3494
  • ALTIN
    4848.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rezidansta korkunç cinayet! Erkek arkadaşının kaçışı kameralara yansıdı
Güncel

Rezidansta korkunç cinayet! Erkek arkadaşının kaçışı kameralara yansıdı

İstanbul'da 20 yaşındaki Faslı Jawhara Aboucheikh , erkek arkadaşının yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Evde uyuşturucu ele geçilirken, güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını söyleyerek kaçan şahıs ise Bursa'da yakalandı.

IHA10 Eylül 2025 Çarşamba 13:52 - Güncelleme:
Rezidansta korkunç cinayet! Erkek arkadaşının kaçışı kameralara yansıdı
ABONE OL

Korkunç olay, 6 Eylül Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Faslı Jawhara Aboucheikh (20), erkek arkadaşı A.A.'nın yaşadığı rezidanstaki dairede buluştu. Aboucheikh bir süre sonra rahatsızlanınca A.A. panikleyerek aşağı indi ve güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını belirterek sağlık ekiplerine haber vermesini istedi ve oradan hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine daireye gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri de dairede yaptığı aramada kokain buldu. A.A.'nın ise Bursa'ya gittiği belirlendi. Yıldırım ilçesinde kaldığı belirlenen A.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.A.'nın 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Öte yandan rezidansta yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.