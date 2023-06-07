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Rezidansta seri kedi katili dehşeti! Soruşturma başlatıldı

İddiaya göre Banu Ö. oturduğu rezidansın bahçesinde kedileri işkenceyle öldürdü, komşusu Mücella M.'yi 'Seni de onlar gibi öldürürüm' diye tehdit etti. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah7 Haziran 2023 Çarşamba 07:29 - Güncelleme:
Rezidansta seri kedi katili dehşeti! Soruşturma başlatıldı
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Banu Ö. ve çocuklarının, kedileri boğduğu, bazı kedileri kör ettiği, yavru kedilerin kafalarını sopalarla ezdiği ve kedileri döverek öldürdüğü ileri sürüldü.

Daha fazla kedinin zarar görmemesi adına site yönetimine şikâyette bulunan Mücella M., vahşete dayanamadığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolunu tuttu.

Komşu Mücella M., 3 Nisan'da Banu Ö.'nün "Kedileri öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm, ağzını burnunu kırarım" diyerek kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Sabah'ın haberine göre, Banu Ö.'nün kendisini uyaran bir başka site sakini Sinem K.'yı darp ederek rezidanstan taşınmak zorunda bıraktığını söyleyen Mücella M. "Sitenin bahçesinde rahatça dolaşamıyorum. Arka bahçeme bile çıkamıyorum" dedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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