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Rifade ne demek? Rifade ne anlama geliyor?

Rifade kelimesinin ne demek olduğu konusunda araştırmalar hız kazandı. Sözlükte 'yardım etmek, desteklemek; bağışlamak” anlamlarına gelen rifade kelimesinin günümüzde dini sohbetlerde yer alması nedeniyle merak konusu oldu. Rifade, sidane ve sikaye gibi kelimelerin anlamları haberimizde yer alıyor. Peki Rifade ne anlama geliyor? İşte konu hakkında merak edilenler

17 Aralık 2020 Perşembe 16:16 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:16
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Rifade ne demek? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Rifade ne anlama geliyor? Kureyş halkının her yıl mallarından belli bir miktar ayırıp onunla Mina günlerinde hacılar için yemek yapmalarıyla gelenekselleşen bu eylem zamanla farklılıklar göstermiştir. Peki Rifade ne anlama geliyor? İşte detaylar

RİFADE NE DEMEK?

İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Sözlükte “yardım etmek, desteklemek; bağışlamak” anlamlarına gelen rifâde kelimesi, Câhiliye döneminde “hac günlerinde Kâbe’yi ziyaret için gelenlerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması” mânasında kullanılmıştır. Câhiliye devri Arapları arasında misafirperverliğin çok yaygın olması, İslâmiyet’ten sonra da Mekke ve Medine halkının şehirlerine gelen yabancılara yemek ikram etmeyi sürdürmesi rifâde geleneğinin köklü bir geçmişi olduğunu göstermektedir.

Cahiliye döneminde önceleri, Kâbe’yi ziyarete gelenler Mekke halkından toplanan yardımlarla oluşturulan bütçeden ağırlanırken daha sonra bu görevi, onu bir itibar ve şeref vasıtası olarak gören zenginlerle Mekke ve Kabe yönetiminde etkili olan kabile reisleri üstlenmiştir. Daha çok hurma ve kuru üzümden ibaret olan yemeğin ana malzemesine zamanla et, ekmek, yağ, buğday ve arpa eklenmiştir.

Rifade, sidane ve sikaye nedir?

• Rifade, Kureyş halkının her yıl mallarından belli bir miktar ayırıp onunla Mina günlerinde hacılar için yemek yapmalarıdır.

• Sidane, Kabe’nin korunması ve hizmetlerinin yürütülmesidir.

• Sikaye, hacılara zemzem suyunun dağıtılmasıdır.

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