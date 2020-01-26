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Rise of Empires Ottoman Netflix nasıl izlenir? Rise of Empires Ottoman konusu ne, oyuncuları kimler?

Osmanlı Devleti'nin 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu edinen Rise of Empires Ottoman Netflix'te yayınlandı. Dizi hakkında araştırmalar hız kazandı. Rise of Empires Ottoman Netflix nasıl izlenir? Rise of Empires Ottoman konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Rise of Empires Ottoman dizisinin başrollerinde Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez gibi isimler yer alıyor. Rise of Empires Ottoman dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

26.01.2020  17:08 - Güncelleme: 26.01.2020  17:08

Rise of Empires Ottoman Netflix nasıl izlenir? Rise of Empires Ottoman konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar gibi ünlü oyuncular yer alırken, yapımın yönetmenliği Emre Şahin üstleniyor. Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleşiyor. Rise of Empires Ottoman dizisine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

RİSE OF EMPİRES OTTOMAN NETFLİX NASIL İZLENİR?

Rise of Empires Ottoman dizisi Netflix üzerinden izleyicisi ile buluştu. Altı bölümden oluşan belgeselin senaryosu Celal Şengör ve Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alındı.

RİSE OF EMPİRES OTTOMAN KONUSU NE?

Dizi, 15. yüzyılda yaşamış olan Fatih Sultan Mehmet’in hikâyesine odaklanıyor.

Sultan II. Mehmed’in 13 yaşında tahta çıkmasıyla başlayan dizi, İstanbul’un fethini ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişini konu alıyor.

OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yiğit Üzümoğlu (Fatih Sultan Mehmet)

Tuba Büyüküstün (Mara Hatun)

Damla Sönmez (Ana)

Osman Sonant (Loukas Notaras)

Selim Bayraktar

Birkan Sokullu

Ushan Çakır

Tolga Tekin

İlayda Akdoğan

Tommaso Basili

Charles Dance

RİSE OF EMPİRES OTTOMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

24 Ocak 2020'de yayınlanan Rise of Empires Ottoman belgeseli İstanbul'da çekildi. 

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