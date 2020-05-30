İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8223
  • EURO
    7,5691
  • ALTIN
    379.237
  • BIST100
    105520
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Riva deresi siyaha dönmüştü: İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Riva Deresi'nde inceleme yaptı
Güncel

Riva deresi siyaha dönmüştü: İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Riva Deresi'nde inceleme yaptı

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kirlilik nedeniyle renk değişiminin meydana geldiği Beykoz'daki Riva Deresi'nde incelemede bulundu.

AA30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:44 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:44
ABONE OL

Ekipler, Ömerli Barajından başlayarak Karadeniz'e dökülen dere güzergahı üzerinde bulunan fabrikaların, İSKİ'nin arıtma tesislerinin ve sitelerin yer aldığı 43 farklı noktada denetim gerçekleştirdi.

Ayrıca ekipler, derenin birçok noktasından laboratuvar ortamında incelemek üzere numune aldı.

Alınan numunelerin, biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı, katı madde parametreleri, azot ve fosfor miktarları laboratuvarda incelendikten sonra rapor hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek.

Denetimler sonucunda yönetmeliğe uymadığı belirlenen fabrika, tesis ve işletmelere cezai işlem uygulanacak.

Dereye bağlı 2 endüstriyel tesisin arıtma sistemlerinin bulunduğu, bunlardan uygunsuzluk tespit edilen bir tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.

Adıyaman'da bir bina koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.