31 Ağustos 2025 Pazar
Güncel

Riva Tüneli'nde kaza... Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kilitlendi

Beykoz'da, sebze yüklü tırın devrildiği otoyoldaki tünel ulaşıma kapanırken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.

31 Ağustos 2025 Pazar 19:11
Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde seyir halindeki İsmail Ç'nin kullandığı 07 BUA 515 plakalı sebze yüklü tırın Riva Tüneli'nde lastiği patladı.

Kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki beton bariyere çarparak dorsesiyle devrildi.

Dorsedeki sebze yüklü kasalar yola savrulurken, tünel de ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve otoyolu ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale edildi.

Sebze yüklü kasalar ekiplerin çalışmasıyla kaldırılırken, tır da çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sırasında otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tüneldeki ulaşım, 2 şeritten kontrollü olarak açıldı.

