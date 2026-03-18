Güncel

Riyad'da art arda patlamalar! Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak: Yoğun biçimde saldırı oluyor

Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıklarken kentte büyük patlamalar meydana geldi. Riyad'da bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak yaptığı açıklamada, 'Toplantı öncesinde yoğun biçimde hem İHA hem de füze saldırısı oluyor' dedi.

KÜBRA ŞENAL18 Mart 2026 Çarşamba 21:46 - Güncelleme:
Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıkladıktan kısa süre sonra kentte patlamalar meydana geldi, gökyüzünde ateş izleri ve siyah dumanlar yükseldi.

Sosyal medyada, gökyüzünde ateş bulutlarının ve siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

Patlamalar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında olduğu Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alınacağı "Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı" öncesi meydana geldi.

"YOĞUN BİÇİMDE HEM İHA HEM DE FÜZE SALDIRISI OLUYOR"

Patlamaların yaşandığı esnada Riyad'da bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak, 24 TV ekranlarında yayınlanan Açık Görüş programına bağlanarak, "Toplantı öncesinde yoğun biçimde hem İHA hem de füze saldırısı oluyor. Bu toplantının amaçlarından biri, Gazze'yi unutturmamamız gerektiğidir. Gazze'de ateşkes sürecinin belirlendiği gibi yürütülmesi gerekiyor. Şu anda burada büyük patlama sesleri geliyor. Bu toplantının strateji belirleme toplantısı olduğu söylendi" dedi.

Füzelerin kaynağıyla ilgili yapılan bir açıklama olmadığını belirten Albayrak, "Görevliler röportajı sığınakta yapmamızı istediler. Genel olarak yoğun bir tedirginlik var" dedi.

