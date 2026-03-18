Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıkladıktan kısa süre sonra kentte patlamalar meydana geldi, gökyüzünde ateş izleri ve siyah dumanlar yükseldi.

Sosyal medyada, gökyüzünde ateş bulutlarının ve siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

Patlamalar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında olduğu Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alınacağı "Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı" öncesi meydana geldi.

Türk Gazeteci heyeti de Bakan Fidan ile Suudi Arabistan'da!



Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: Bu toplantının amaçlarından biri, Gazze'yi unutturmamamız gerektiğidir. Gazze'de ateşkes sürecinin...

Patlamaların yaşandığı esnada Riyad'da bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak, 24 TV ekranlarında yayınlanan Açık Görüş programına bağlanarak, "Toplantı öncesinde yoğun biçimde hem İHA hem de füze saldırısı oluyor. Bu toplantının amaçlarından biri, Gazze'yi unutturmamamız gerektiğidir. Gazze'de ateşkes sürecinin belirlendiği gibi yürütülmesi gerekiyor. Şu anda burada büyük patlama sesleri geliyor. Bu toplantının strateji belirleme toplantısı olduğu söylendi" dedi.

Füzelerin kaynağıyla ilgili yapılan bir açıklama olmadığını belirten Albayrak, "Görevliler röportajı sığınakta yapmamızı istediler. Genel olarak yoğun bir tedirginlik var" dedi.