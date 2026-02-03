İSTANBUL 6°C / 3°C
  Riyad'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Suriye vurgusu: Bütün bölge için faydalı olacak
Güncel

Riyad'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Suriye vurgusu: Bütün bölge için faydalı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanında iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının sadece Türkiye için değil, bütün bölge için de faydalı olacağını ifade etti.

HABER MERKEZİ3 Şubat 2026 Salı 20:23
Riyad'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Suriye vurgusu: Bütün bölge için faydalı olacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yenilenebilir enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla daha ileri bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Filistin'de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için gayret göstermeye devam ettiğini, insani krizin bir an önce son bulması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının sadece Türkiye için değil, bütün bölge için de faydalı olacağını, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına yönelik desteklerinin birçok alanda süreceğini, Suriye'nin yeniden imarı için Suudi Arabistan'la iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Yemen'deki son durum ve Doğu Afrika'daki gelişmeler de ayrıntılı olarak ele alınırken, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı ve ortak açıklama yayımlandı.

