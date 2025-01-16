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Rıza Akpolat ve 38 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 39 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 20:31 - Güncelleme:
Rıza Akpolat ve 38 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri sürüyor.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda, Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 39 şüphelinin ifadeleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in ifadesinin, yarın bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) alınacağı öğrenildi.

  • Rıza Akpolat
  • savcı

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