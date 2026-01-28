Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 200 sanık, hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, örgüt lideri tutuksuz sanık Aktaş ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer'in de arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar da katıldı.

"KAÇMADIM GELDİM"

Aktaş, duruşma öncesinde salona girerken, "Adalet mülkün temelidir. Bugün adalet için söyleyeceklerimi yine söyleyeceğim. Kaçmadım, buradayım. Poz vermeye gelmedim, çok doğal bir şekilde duruyorum" diye konuştu.

DURUŞMAYA ŞOV ÖNLEMİ

Yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarında yaşanan video çekimlerine karşı salona giriş çıkışta kayıt yapan hiçbir cihaza izin verilmedi. Sanıklar, salona girdiği sırada izleyici bölümünden tezahürat seslerinin yükselmesi üzerine heyet uyarıda bulundu. Uyarıda, "Duruşmada tezahürat yapılması halinde izleyici olmadan duruşmaya devam ederiz. Kimliğine bakılmaksızın görüntü ve ses kaydı yapan kişi suç işliyordur" denildi.

YASAĞA UYULMADI

Duruşmalarında yaşanan video çekimlerine karşı salona giriş çıkışta kayıt yapan hiçbir cihaza izin verilmezken bazı CHP'lilerin yasağa uymayarak mahkeme salonundan görüntü paylaştığı görüldü.

GELİRLERİNİ AÇIKLADILAR

Kimlik tespitlerinin ardından görevden uzaklaştırılan belediye başkanları aylık gelirlerini şu şekilde beyan etti; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 100 bin TL, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 150 bin TL, avukat eşi Celal Tekin'in ise 500 bin TL, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 370 bin TL, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 130 bin TL ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 150 bin TL. Aziz İhsan Aktaş, iş insanı olduğunu aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu söyledi.

500 BİN TL'YE NE OLDU

Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise malvarlığına el konulduğunu ve bir gelirinin olmadığı söyledi. Ancak CHP İl Başkanlığı seçimine muhalefet karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında 6 Ocak günü hakim karşına çıkan Akpolat, burada aylık gelirinin 300-500 bin TL arasında olduğunu beyan etmişti.

ARKADAŞI DEĞİLİZ

Öte yandan davanın görüldüğü salon önünde "Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı değiliz" afişinin asılması gündem oldu. Afişin, CHP içerisindeki muhalif kanat tarafından asıldığı iddia edildi.