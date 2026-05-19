  Rıza Akpolat'ın kara kutusu yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Rıza Akpolat'ın kara kutusu yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Dün gece Beşiktaş Belediyesi'ne 'rüşvet almak' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yapılan son dalga operasyonda, Rıza Akpolat'ın 'kara kutusu' olarak bilinen Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş ve eşi CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Demir Karakaş yurtdışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Ellerinde bavullarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan CHP'li Karakaş çiftinin kaçmasına Yeşim Akpolat'ın aracılık ettiği ortaya çıktı.

İmar operasyonundan ikinci kez tutuklanan Rıza Akpolat'ın bir süredir avukatları aracılığıyla yakın çevresine yeni bir operasyon yapılacağı ve kaçmaları yönünde talimatlar verdiği öğrenildi.

Adli kaynaklar Bülent Karakaş'ın Beşiktaş Belediyesine ilişkin imar konularında çantacı olarak kullanıldığında dair teşhisler olduğu, Rıza Akpolat'ın şahsı yurt dışına kaçırın diye haber gönderdiğinin öğrenildiği, müteahhitlerle görüşüp paraları toplayan kişilerden birinin de Karakaş olduğunu kaydediyor.

