Ellerinde bavullarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan CHP'li Karakaş çiftinin kaçmasına Yeşim Akpolat'ın aracılık ettiği ortaya çıktı.

İmar operasyonundan ikinci kez tutuklanan Rıza Akpolat'ın bir süredir avukatları aracılığıyla yakın çevresine yeni bir operasyon yapılacağı ve kaçmaları yönünde talimatlar verdiği öğrenildi.

Adli kaynaklar Bülent Karakaş'ın Beşiktaş Belediyesine ilişkin imar konularında çantacı olarak kullanıldığında dair teşhisler olduğu, Rıza Akpolat'ın şahsı yurt dışına kaçırın diye haber gönderdiğinin öğrenildiği, müteahhitlerle görüşüp paraları toplayan kişilerden birinin de Karakaş olduğunu kaydediyor.