Yolsuzluktan tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, mal varlığını gizlemek için lüks evleri yakınlarının ve eşinin akrabaları üzerine yaptı. Aralık 2024'te Beykoz Acarkent'ten alınan villa bacanağı Burak Kangal adına kayıtlı. Akpolat, kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç adına Maya Rezidans'tan bir daire aldı. Buradaki dairelerin fiyatı 30-100 milyon lira arasında değişiyor. Akpolat'ın boşandığı eşi Derya Özhan'ın oturduğu evin tapusu da çocukluk arkadaşı Rabil Artan'da.

Yolsuzluk iddialarıyla tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın otomobil ve gayrimenkullerini sistematik şekilde eşinin akrabaları ve çocukluk arkadaşının üzerine kaydettirdiği ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Rıza Akpolat'ın lüks yaşamına ve taşınmaz düzenine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Akpolat, sahip olduğu milyonluk araç ve gayrimenkulleri doğrudan kendi üzerine kaydetmek yerine, çocukluk arkadaşları ve eşinin akrabalarının üzerine yaptı. Akpolat'ın yeni eşinin yakın çevresi adına taşınmaz edinmesi dikkat çekti.

EVİNİ TADİC'TEN ÖNCE ALMIŞ

Akpolat'ın bacanağı Burak Kangal, 23 Aralık 2024'te Beykoz Acarkent'te milyonluk bir villa satın aldı. Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic'in de aynı villayı almak istediği, ancak Kangal'ın evi Tadic'ten önce aldığı öğrenildi. Kangal'ın tekstil firması sahibi olduğu belirtildi.

Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç'ın, 7 Aralık 2022'de Bebek'te bulunan Maya Rezidans'ta bir daire satın aldığı, Rıza Akpolat'ın uzun süre burada oturduğu belirlendi. 1+1 dairelerin 30 milyon TL'den başladığı, 4+1 konutların ise 100 milyon TL'nin üzerinde satıldığı rezidanstaki Akpolat'ın oturduğu evin kayınçosunun üstüne kayıtlı olduğu tespit edildi.

EVİ ARKADAŞININ ÜSTÜNE YAPMIŞ

Akpolat'ın çocukluk arkadaşı Rabil Artan'ın, boşandığı eşi Derya Özhan'ın ikamet ettiği Beşiktaş'taki evin tapu sahibi olduğu anlaşıldı. Söz konusu evin 24 Şubat 2023'te Artan adına geçtiği belirlendi. Ayrıca Artan, Rıza Akpolat'ın kullandığı milyonluk Audi S8 marka aracın da sahibi olarak kayıtlara geçmişti.

RADARA TAKILMIŞ

Değeri milyonlarca lirayı bulan 2023 model Audi S8 marka lüks aracını özel günlerde ve tatil zamanlarında kullandığı belirlenen Akpolat'ın, bu aracın plakasında kendi ve eşinin isimlerinin baş harflerini taşıyan "34 RY 024" numarasını tercih ettiği öğrenildi. Araç, son iki yılda İstanbul, Muğla, Balıkesir, Çorum ve Amasya gibi illerde hız radarına yakalanarak birçok kez trafik cezası aldı. Aynı plaka serisinin eşi tarafından kullanılan Land Rover marka araçta da kullanıldığı belirtildi. Akpolat'ın mal edinme düzeniyle ilgili soruşturma sürerken, yetkililerin incelemesi de sürüyor.

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