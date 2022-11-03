Rize Artvin Havalimanını 411 bin 171 yolcu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan, Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-31 Ekim tarihleri arasında 63 bin 228 yolcu kullandı. Havalimanına yurt içi seferler kapsamında 496 uçak, yurtdışı seferleri kapsamında da 8 uçak iniş kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından 31 Eylül tarihine kadar geçen 5,5 aylık sürede toplamda 411 bin 171 yolcu kullandı.