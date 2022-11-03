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Rize Artvin Havalimanını 411 bin 171 yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı'nı 14 Mayıs 2022 tarihinden 31 Ekim 2022 tarihine kadar toplam 411 bin 62 yolcu kullandı.

IHA3 Kasım 2022 Perşembe 08:58 - Güncelleme:
Rize Artvin Havalimanını 411 bin 171 yolcu kullandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan, Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-31 Ekim tarihleri arasında 63 bin 228 yolcu kullandı. Havalimanına yurt içi seferler kapsamında 496 uçak, yurtdışı seferleri kapsamında da 8 uçak iniş kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından 31 Eylül tarihine kadar geçen 5,5 aylık sürede toplamda 411 bin 171 yolcu kullandı.

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