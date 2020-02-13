Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili flaş gelişme

13.02.2020 07:08 - Güncelleme: 13.02.2020 07:35

İstanbul merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen çoğu polis 27 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018’de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı ağır, koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı da hafif yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun FETÖ bağlantısı tespit edildi.

Sarıcaoğlu’nun el konulan cep telefonu ile mail ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlendi. Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıktı.

Söz konusu gelişme üzerine, Başsavcılık, 9'u aktif polis memuru 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de operasyon başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat daire başkanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı, adreslerdeki aramaların ise sürdüğü bildirildi.

MAKAMINDA ŞEHİT EDİLDİ

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edildi.

Derepazarı trafik şubede görevli polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu, tayin ve çalışma saatlerini görüşmek üzere Altuğ Verdi'den randevu aldı.

İsmail Hakkı Saraçoğlu, prosedür gereği silahını özel kalem müdürüne bırarak Verdi'nin makam odasına girdi.

Olumsuz geçtiği belirtilen görüşme sonrası, çıktığı odaya silahını alarak tekrar giren saldırgan, önce Altuğ Verdi'ye ardından kendisini engellemek isteyen personel şube müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğitcan Köksal'a ateş açmış, binada görevli polislerce bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

Şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğdu. 1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun olan Verdi, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı'nda değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti.

19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanan Verdi, evli ve bir kız çocuk babasıydı.