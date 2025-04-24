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Rize Millet Bahçesi'nin ilk etabında sona gelindi... 330 bin metrekarelik yeni nefes

Yapımı devam eden Rize Millet Bahçesi Projesi'nde ilk etap çalışmalarının yaz aylarında tamamlanacağı, akabinde 2. etabın hız kesmeden başlayacağı bildirildi. Bakanlık desteğiyle yürütülen 330 bin metrekarelik alandaki projede yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, bilim merkezi, kent müzesi, iskele, su gösterisi alanları, cafe, restaurant alanları ve cami yer alıyor.

İHA24 Nisan 2025 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
Rize Millet Bahçesi'nin ilk etabında sona gelindi... 330 bin metrekarelik yeni nefes
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Rize'de yıllardır eleştirilere neden olan sahil dolgu alanının daha verimli kullanılması adına geliştirilen Millet Bahçesi Projesi'nde ilk etabın sonuna gelindi.

Vatandaşların denizle bütünleşmesi ve il merkezinin daha fazla açık yeşil alana kavuşması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da desteği ile devam eden 330 bin metrekarelik alandaki Millet Bahçesi Projesi yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, Bilim Merkezi, Kent müzesi, İskele, su gösterisi alanları, cafe, restaurant alanları ve cami yer alıyor.

Proje çalışmalarında ilk etabın yaz aylarında tamamlanacağını ve yaklaşık 2 kilometrelik bir yürüyüş bandının da yine yaz aylarında hizmete açılacağını duyuran Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Millet bahçemizde şu anda Haziran - Temmuz'a kadar bizim 1. etap dediğimiz yerin büyük kısmı tamamlanır. Ondan sonra akabinde de 2. alanı yapacağız. Şu anda eski olan o sosyal tesisler tamamıyla birinci alana nakledilecek. 2 kilometrelik bir alanda sahil bandı sıfır, 15 metre genişliğinde bir kordon eşliğinde ve yeşillendirilmiş alanlar, ağaçlar, bitki türleri olacak. Hemen akabinde de sosyal tesislerimiz olacak. Burası bittikten sonra ikinci dediğimiz etapta da bir taraftan Millet Camii yapılıyor, bir taraftan bilim merkezi ile ilgili bir protokol yapmıştık. Mevcut otoparkların kısmen yer altına alınması, bunlarda ikinci etaptaki projemizde inşallah hayat bulacak" ifadelerini kullandı.

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