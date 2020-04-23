Rize sahur vakti iftar saatleri 2020 Ramazan imsakiyesi: 2020 Rize iftar, imsak ve sahur vakitleri

23 Nisan 2020 Perşembe 22:19 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 22:19

Rize Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından yayınlandı! Rizeli vatandaşlar Rize 2020 iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyor. Rize iftar ve sahur imsak vakitleri ile oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Ramazan ayı, ay takvimine göre dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Kuran'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen 'Kadir gecesi' yine Ramazan ayı içinde kutlanır.

Rize 2020 iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2020 Ramazan imsakiyesi Rize iftar ve sahur vakitleri yayınlandı. Rize'de yaşayan vatandaşlar, 2020 Ramazan imsakiyesi ile Rize sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilecekler. Rize için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi haberimizin içerisinde yer alıyor. Rize'de iftar vakti ne zaman sorusuna Rize'de yaşayan vatandaşlar yanıt arıyor. Rize iftar ve sahur vakitlerini içeren il il imsakiye Diyanet'in belirlediği 2020 Ramazan takvimi ile belli oldu. Rize'de ilk sahur ne zaman ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara haberimizin içerisindeki 2020 Ramazan imsakiyesi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

2020 Rize iftar sahur saatleri ve Rize Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından açıklandı. 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı 23 Mayıs Cumartesi sona erecek.

RİZE 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

RİZE'DE İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Rize'de 03:43'e kadar gerçekleşecek.

RİZE'DE İLK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Rize'de ilk iftar vakti 19:14'te gerçekleşecek.

RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ

Müslümanlar tutukları oruçların mükafatını almak için kıyamet gününde Allah’ın huzuruna vardığında en büyük huzuru tadacaklardır. Peygamberimiz ramazan oruç tutmanın önemi noktasında şöyle buyurmaktadır:” Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah’a kavuştuğu zamandır.” İftar vaktinde edilecek duaların geri çevrilmeyeceğini, Allah tarafından kabul edileceğini Peygamber efendimiz müjdelemiştir.

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:’ Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.’ Sonra der ki: ‘ Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.’ Bu davetten yer ağarana kadar devam eder.”

Ramazan’da bir farzı eda etmek ise Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay mü’minin rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır.

Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

Peygamber efendimiz bir hadisinde oruçluyken nasıl davranılacağına istinaden şöyle; “ Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edipte kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya dalaşacak olursa ben oruçluyum deyin.” buyurmuştur.