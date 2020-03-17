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Rize Valiliği: Umreden dönenlerin tamamında testler negatif çıktı

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, umre ziyaretinin ardından şehre dönen 438 kişinin sürekli kontrol altında tutulduğu ve koronavirüsle ilgili yapılan test sonuçlarının 'negatif' çıktığı belirtildi.

DHA17 Mart 2020 Salı 17:09 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 17:09
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Umre ziyaretinin ardından Rize'ye dönen 438 kişinin sağlık durumu hakkında Rize Valiliği’nden açıklamada bulunuldu. Kişilerin evlerinde sürekli kontrol altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Tüm illerimizde olduğu gibi geçen hafta itibariyle umre ziyaretinden dönen bütün vatandaşlarımız hava limanlarında gerekli tıbbi kontrol yapılarak Rize'ye intikallerine izin verilmiştir. Bahsi geçen kişiler İl Sağlık Müdürlüğümüzce evlerinde sürekli kontrol altında tutulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

TESTLERİN TAMAMI 'NEGATİF' ÇIKTI

Rize'de yeni tip koronavirüs önlemlerinin birçok ilden önce başlatıldığını belirten açıklamanın devamında "Umreden dönen kişilerden belirli aralıklarla numuneler alınmış ve yapılan testlerin tamamı 'negatif' çıkmıştır. Umrecilere karantina kararı alındıktan sonra her yerde yapılan uygulamalar ilimizde de yapılmaktadır" denildi.

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