Rize Valisi Baydaş: 36 saatte metrekareye 355 kilogramın üzerinde yağış düştü

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte geçen ay etkili olan şiddetli yağışın sadece İl Özel İdaresi ve belediye alanlarında 1,2 milyar liralık hasara neden olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Baydaş, Valilik Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 20 Eylül'de büyük afet yaşandığını belirterek, "36 saatlik bir periyotta metrekareye 355 kilogramın üzerinde yağış düştü. 1977 yılından bu tarafa görülmüş en yüksek yağış rakamıdır, Meteoroloji yetkilisi arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre söylüyorum. Allah'a şükür bir can kaybı olmadan, çökme kaynaklı bir trafik kazasıyla 5 yaralımızla atlatmış olduk." dedi.

İl Özel İdaresi ve belediyelerin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Baydaş, sonuçlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Biz bu bilançolarla ilgili kurumlarımızla, bakanlıklarımızla yazışmalarımızı yaptık. Karayollarımız, Devlet Su İşlerimiz (DSİ), Milli Parklar ve Orman Bölge Müdürlüklerimizin de kendi hasarlarına dair bilançoları var. Sadece İl Özel İdaremiz ve belediye alanlarında yaptığımız hasar tespiti 1,2 milyar lira. Karayolları, DSİ ve kendi bütçelemesini yapan kurumlar hariç."



Baydaş, ihalelerin kısa sürede yapılacağını ifade ederek, "Zararı ve hasarı gidermeye çalışacağız." diye konuştu.

AFAD ve DSİ işbirliğiyle yürütülen dere ıslah ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini bildiren Baydaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de toplam 18 milyon metreküp derelerde temizlik yapıldı. 18 milyon metreküp çalışmanın 2 milyon 800 bin metreküpünü sadece biz Rize'de yapmış olduk. 2 milyon 800 bin metreküp malzemeyi hem dere kotunu muhafaza edecek şekilde dereyi ıslah ettik hem de oradaki fazla malzemeyi çıkarıp dereyi rahatlatmış olduk."

Vali Baydaş, Fırtına Vadisi üzerinde bulunan riskli yapıların yıkım işlemlerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.