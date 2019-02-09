Rize-Artvin Havalimanı'nın % 22'si tamamlandı

Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en çok önem verdikleri yatırımlardan birisinin Rize-Artvin Havalimanı olduğunu söyledi.

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Çeber, "Toplamda 88 milyon 600 bin ton dolgu yapılacak. Şu an itibarıyla 17 milyon 600 bin ton dolgu yapıldı. Yaklaşık yüzde 22'si tamamlanmış durumda. Günde 400 işçi 99 makine parkı çalışmalar devam ediyor. Çok büyük bir mühendislik işi ve bir yatırım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu yatırıma çok büyük önem veriyor ve yakından takip ediyor. 29 Ekim 2020'de havalimanımız bitmiş olacak." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BU YATIRIMA BÜYÜK ÖNEM VERİYOR"

Rize-Artvin Havalimanının sadece bir havalimanı olmadığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Rize'de yapacağımız bütün yatırımları etkileyen bir yatırım olacak. Çünkü ulaşım her yatırımın can damarıdır. Önce ulaşımı kolay sağlamanız lazım. Bu havalimanı sadece Rize ve Artvin için değil hem bölgemiz için hem de ülke için büyük bir yatırım. Trabzon havalimanına da bir alternatif olacak. Orada yaşanacak hava şartları ve teknik nedenlerden dolayı bu bölge ulaşımsız kalamayacak."

"BİTTİĞİNDE 3 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK"

Rize'de yapmayı planladıkları ve 12 ay boyunca devam eden bir doğa turizmi olduğunu kaydeden Çeber, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Rize'yi bir milyon civarında yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Yabancı turistler yaylalarımıza ağırlıklı olarak geliyor. Özellikle uzak doğudan ve Arap ülkelerinden gelen turistler için de bu havalimanını önemsiyoruz. Onlar ulaşım konusunu çok hassas değerlendiriyor. Bu havalimanını da etkin kullanacaklar. Bittiğinde yılda 3 milyon yolcuya hizmet edecek. Günümüzde en çok kullanılan büyük tip uçaklar ve hepsinin inebileceği bir havalimanı olacak."

"DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNE ARTI DEĞER KATACAK"

Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilecek Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'nın Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacak.

Uluslararası konvansiyonel boyutta yapılacak havalimanının, 3 bin metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yolu ve 300 metreye 120 metrelik de apronu bulunacak.

İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik alanda denize paralel olarak doğu batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yapılacak.

Havalimanı için 25 milyon ton taş dolgu olmak üzere toplam 88,5 milyon ton dolgu yapılması planlanıyor. En derin yeri 22 metre olmak üzere ortalama 17 metrelik bir dolgu oluşturacak.

Rize-Artvin Havalimanı tamamlandığında, terminal binası ve diğer üst yapı tesisleriyle yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya, Türkiye'nin 56. havalimanı olarak hizmet verebilecek.

Rize-Artvin Havalimanının yapımı ile Rize, Artvin ve Doğu Karadeniz'in eşsiz coğrafyasında yer alan yaylalarına İstanbul ve Ankara başta olmak üzere havayolu ile hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım sağlanarak yurt içi ve yurt dışı turizm potansiyelinin artacağı ön görülmektedir. Bu doğrultuda Doğu Karadeniz bölgesinin gelişimine ve ekonomisine artı değer katacak.