İlçede yaşayan Volkan Civelekoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sabah saatlerinde Fırtına Deresi'nde arama çalışmalarına başlayan ekipler, Civelekoğlu'nun cenazesinin yerini tespit etti.

Cenazenin bulunduğu bölgeye hareket eden ve içerisinde 5 personelin bulunduğu AFAD botu, kayaya çarparak devrildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kıyıya çıkarılan 5 personelden 1'i hayatını kaybetti, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Volkan Civelekoğlu'nun cenazesi de sudan çıkarılarak Çamlıhemşin İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN RİZE'DE HAYATINI KAYBEDEN AFAD PERSONELİ ÖZKAN İÇİN TAZİYE MESAJI

Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Deresi'nde bir vatandaşa yönelik arama çalışmaları sırasında görevli personelin bulunduğu botun devrilmesi sonucu Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

"Hayatını kaybeden AFAD personelimiz Ömer Faruk Özkan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AFAD teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanan Çiftçi, botun devrilmesi sonucu yaralanan ve çevredeki hastanelere sevk edilen 4 personelin tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Çiftçi, yaralanan personele geçmiş olsun dileklerini ilettiği mesajında, "Milletimizin en zor anlarında, görevlerini büyük bir adanmışlık, cesaret ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm AFAD personelimizden Allah razı olsun. Rabbim onları her türlü kazadan ve beladan muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.