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Rize'de eğitime ara verildi

Rize'de, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

DHA19 Ocak 2022 Çarşamba 16:53 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:53
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Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar için tatil kararı alındığı belirtilerek, "İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime verilen aranın 1 gün (20 Ocak 2022 Perşembe) süreyle uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

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