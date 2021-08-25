Rize'de hasarlı binaların yıkımına başlandı

AA 25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:29 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:29

Rize'de 14 ve 22 Temmuz tarihlerinde merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanların ardından hasar gören binalar ile heyelan riski altındaki yapıların yıkılması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bölgede gerçekleştirilen incelemelerin ardından acil yıkım kararı alınan 17 binanın yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, merkeze bağlı Muradiye beldesi ile Güzelyurt köyündeki riskli yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor. Yıkım çalışmaları, bazı yerlerde iş makineleriyle, coğrafi şartların uygun olmadığı yerlerdeki yapılarda da işçiler tarafından el yordamıyla yürütülüyor.

Güzelyurt köyünde 3 katlı evleri yıkılan Saadet Furtuna, gazetecilere, evlerinin, 3 yıl önce meydana gelen heyelanda zarar gördüğünü, geçen ay yaşanan sel ve heyelanda da hasar olduğunu belirterek, daha önce boşalttıkları evlerinin yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Rize'deki sel ve heyelanların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1217 bina ve 3 bin 98 bağımsız bölümde inceleme yapılmış, 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edilmişti.