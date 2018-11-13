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'Kafkas Semenderi' Rize'de ilk kez görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Kafkas Semenderi' Rize'de ilk kez görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Tür Koruma Eylem Planı hazırlığına başladı.

  • DHA
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Rize'nin Hemşin ilçesi Hilal köyünde Hakan Ertürk ve Hasan Kutlu, Hemşin deresi kenarında hareket eden bir canlı fark etti.

İkilinin çektiği fotoğrafı inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, canlının nesli tükenme tehlikesi altında olan Kafkas Semenderi olduğunu belirledi.

Rizede ilk kez görüntülendi, heyecan yarattı

Ekipler, Kafkas Semenderi'nin yaşam alanlarının korunması ve popülasyonun devamlılığının sağlanması için Tür Koruma Eylem Planı hazırlığına başladı. Vatandaşlara çağrıda bulunan yetkililer, hayvanın doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesini istedi.

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