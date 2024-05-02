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Rize'de kentsel dönüşüm konutlarının kura çekiminde hak sahipleri belirlendi

Rize'de kentsel dönüşüm konutları hak sahipleri belirlendi.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 19:50 - Güncelleme:
Rize'de kentsel dönüşüm konutlarının kura çekiminde hak sahipleri belirlendi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Rize Belediyesi işbirliğiyle Temmuz 2020'de Tophane Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarının bir bölümü tamamlandı.

Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arıcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Burak Tozkoparan ve vatandaşlar katıldı.

Noter huzurundaki kura çekiminde konutlardan 107'sinin hak sahibi belirlendi.

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