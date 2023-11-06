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  • Rize'de kız öğrenci yurdundaki asansör kazası ile ilgili idari soruşturma başlatıldı
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Rize'de kız öğrenci yurdundaki asansör kazası ile ilgili idari soruşturma başlatıldı

Rize'de kız öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Rize'de kız öğrenci yurdundaki asansör kazası ile ilgili idari soruşturma başlatıldı
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Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin, kullanımı sırasında asansörün arızaya geçtiği ve kaydığı, kızın asansör kabininden kendi imkanı ile çıktığı belirtildi.

Öğrencinin tedbir amacı ile Rize Devlet Hastanesine götürüldüğü aktarılan açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda öğrencimizde herhangi bir yaralanma ve sağlık problemi bulunmamaktadır. Öğrencimizin yaralandığına dair yayılan asılsız haberler üzerine yurtta kalan diğer öğrenciler yurt önüne toplanarak tepki göstermişlerdir. Yurda bizzat Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız gelerek öğrencilerle görüşmüş ve teskin etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vali Baydaş, yaptığı inceleme ve görüşmeler sonucunda konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığını, Ayder Yurdu ve ilimizdeki tüm yurtların asansör, yemekhane ve diğer problemleri ile bizzat ilgileneceğini ve yaşanan bu olayla ilgili varsa sorumluların görevden el çektirileceğini ifade ermiştir. Konu tüm yönleri ile Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir."

  • asansör kazası
  • yurt idari soruşturma
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