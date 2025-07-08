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  • Rize'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
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Rize'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Rize'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA8 Temmuz 2025 Salı 01:01 - Güncelleme:
Rize'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
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Furkan B. yönetimindeki 53 M 0918 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile Mehmet Bahri İ. idaresindeki 53 FC 705 plakalı hafif ticari araç, Portakallık Mahallesi Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan H.K. (47), B.T. (20), Y.Y. (19), H.K. (51), M.K. (51), H.Ç. (21) ve E.E. (24) ile hafif ticari araçta bulunan H.A.H. (19) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

  • Rize trafik kazası
  • yaralılar
  • hastane tedavisi

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