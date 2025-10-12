İSTANBUL 17°C / 12°C
12 Ekim 2025 Pazar
  • Rize'de otomobil ile tır çarpıştı: 3 can kaybı
Güncel

Rize'de otomobil ile tır çarpıştı: 3 can kaybı

Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

AA12 Ekim 2025 Pazar 19:53
Rize'de otomobil ile tır çarpıştı: 3 can kaybı
Alınan bilgiye göre, Rize'den Artvin istikametine giden Ahmet Okumuş yönetimindeki 16 AIU 111 plakalı otomobil, Çayeli Limanköy mevkisinde refüjü aşarak karşı yöne geçti.

Otomobil, Rize yönüne giden D.M. idaresindeki HR-822-HH plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Gülsüm Okumuş'un olay yerinde öldüğü belirlendi.

Ağır yaralanan Nuray Başar da kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Artvin-Rize yönündeki trafik akışı yan yoldan sağlandı.

