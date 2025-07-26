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Rize'de panelvan devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçesine giden işçileri taşıyan panelva devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
Rize'de panelvan devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
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Adil Kambur (47) idaresindeki 53 AAZ 312 plakalı panelvan, Yavuz köyünde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik yüksekten alt yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, çay toplamaya gittikleri öğrenilen araçtaki yolculardan Fatma (54) ile Emine Kambur (57) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Mehmet Ali (14) ve İlayda Kambur (12) ise ilk müdahalenin ardından Pazar ve Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

  • Rize Pazar
  • Çay toplama
  • Panelvan devrilmesi

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