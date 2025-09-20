İSTANBUL °C / °C
  Rize'de sel ve heyelan! Mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı
Güncel

Rize'de sel ve heyelan! Mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi. Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

20 Eylül 2025 Cumartesi 07:10
Rize'de sel ve heyelan! Mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı
Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar yaşandı.

Kentte meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan, yağışın etkisini gösteren görüntüler ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

