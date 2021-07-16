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Rize'de selden etkilenenler için vakıflara 1 milyon lira kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize'de selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 1 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

AA16 Temmuz 2021 Cuma 14:54 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 14:54
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Bakan Yanık, sosyal medya hesabından Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklamada bulundu.

Selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 1 milyon lira kaynak aktardıklarını belirten Yanık, "Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor." ifadesine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından da konuya ilişkin fotoğraflarla, "Rize'deki sel felaketi sonrasında psikososyal destek ekiplerimiz, afetzedelerin her türlü sıkıntısında yanlarında olmak ve normal yaşamlarına hızlı bir geri dönüş için vatandaşlarımızla birlikte." paylaşımı yapıldı.

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