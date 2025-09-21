İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rize'de selin yaraları sarılıyor: Bakanlar Uraloğlu ile Bak Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda incelemede bulundu
Güncel

Rize'de selin yaraları sarılıyor: Bakanlar Uraloğlu ile Bak Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda incelemede bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sağanaktan etkilenen Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolundaki çalışmaları inceledi.

AA21 Eylül 2025 Pazar 14:48 - Güncelleme:
Rize'de selin yaraları sarılıyor: Bakanlar Uraloğlu ile Bak Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda incelemede bulundu
ABONE OL

Kentte etkili olan sağanağın ardından bölgeye gelen Bakanlar Uraloğlu ile Bak, dün ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunu ziyaret etti.

Bölgede başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakanlar, devam eden çalışmalara yönelik ilgililerden bilgi aldı.

Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Bakanlar Uraloğlu ile Bak, Fırtına Deresi, Durak Deresi ve Hala Tüneli güzergahındaki çalışmaları da inceledi.

Bakanlara incelemelerde, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer de eşlik etti.

  • ulaştırma bakanı
  • altyapı bakanı
  • çamlıhemşin-Ayder Yaylası

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.