Rize'deki bazı etkinlikler iptal edildi

AA 28 Şubat 2020 Cuma19:31 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 19:31

Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenleyeceği konserin iptal edilmesini kararlaştırdı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Rize Şubesi de bugün gerçekleştirecekleri ASKON Rize Şubesi 1'inci Olağan Kongresi'ni ileri bir tarihe erteledi.

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı da yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mart pazar günü yapılması planlanan "13. Petranboard Kayak Şenliği"nin iptal edildiğini duyurdu.

Kaymakçı, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

