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  • Rize'deki faciada hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı
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Rize'deki faciada hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Yakup Ali Bayraktar'ın (35) cenazesi defnedildi.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 14:00 - Güncelleme:
Rize'deki faciada hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı
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Bayraktar için Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Vali Baydaş, Yakup Ali Bayraktar'ın babası Kazım Bayraktar ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Evladının ardından gözyaşı döken anne Nurcan Bayraktar'ı ise yakınları teselli etmeye çalıştı.

Bayraktar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Güzeltepe köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.

İlçenin Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesinin kayarak giriş kattaki dairesine dolması sonucu Bayraktar hayatını kaybetmiş, olayda 4 kişi de yaralanmıştı.

  • Rize Çayeli
  • Heyelan
  • Yakup Ali Bayraktar

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