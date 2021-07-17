DHA 17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:10 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:12

Rize'de çarşamba günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı sel ve heyelan felaketinde, 236 bina hasar gördü. Heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda evin askıda kaldığı kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan 2 kişi ise dere yataklarında aranıyor.

Kentte, çarşamba günü 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ile heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, alt yapı ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu. Afet sırasında mahsur kalan 103 kişi kurtarılırken, Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Hacere Mert, eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evde Ayşe Karali ile oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti. Sele kapılan Adem Yanık'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Sel afetinden en fazla etkilenen Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırıyor, temizlik çalışması yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Defterdarlık ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı aranıyor. Arama çalışmalarında; bölgeye ulaşan 120 kişilik personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun'dan 4 köpekli arama timi görev aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı; 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkisinde aramalara eşlik ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de havadan tarama yapıyor. AFAD'a bağlı 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen 10 dalgıç da dere ve denizde arama gerçekleştiriyor.

YAMAÇLARDA EVLER ASIDA KALDI

Kentte sel ve heyelan felaketinde 236 bina hasar gördü. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda ev askıda kaldı. Vatandaşlar askıda kalan evlerini boşaltarak yurtlara ya da yakınlarının yanına yerleşti. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize'de ilk belirlemelere göre 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi.

'ÇOK KORKTUM'

Güneysu ilçesinde heyelan kabusunu yaşayan Bedriye Erdoğan, "Çok yağmur yağdı. Çoluk çocuğumuz hep risk altındaydı. Çok korktuk. Çaylıklar su oldu, aktı. Çok üzüldük, çok ağladık. Eşim çaylıkların oradaydı. Ben de çığlıkları duyunca eşim çamurun altında kaldı zannettim. Allah bir daha göstermesin, beterinden saklasın. Tam çay zamanı bölgede. Daha kötüsü de olabilirdi. Birçok insanın malı gitti. Cana geleceğine, mala gelsin" diye konuştu.

'ÇAYLIKLARIN HEP KOPTUĞUNU GÖRDÜM'

Çaylıklarının yerinde olmadığını belirten Yakup Erdoğan, "Burada çaylıkların aşağıya geldiği zaman ben bir akrabamdaydım. Buraya geldiğimde çaylıkların hep koptuğunu gördüm. Çok şaşırdık. Bizi Allah korudu. Burada iyi ki yoktuk. Amcamın ve benim çaylığım yerinde yok. Evimin arka tarafında bulunan çaylıklarda yola inecekti ama evim siper oldu onlara. Çok hasarımız var" dedi.

'ÇAY ARAZİMİZ YERİNDE YOK'

Bölgede çay hasadı zamanı olduğunu söyleyen Abdullah Erdoğan ise, "Çok stresli bir gündü. Buralar hep aşağıya indi. Tarım arazilerimiz çok zarar gördü. Karşı dağda bulunan çay arazimiz yerinde yok. Çay zamanı zaten. Bir de üzerine bayram geliyor, herkes stresli. Buradaki koşturmaca uzun sürer. Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

HEYALAN ANI KAMERADA

Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı sel afetinde, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde meydana gelen heyelan anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Gülizar Karali'ye ait tek katlı evin bir bölümünün toprak yığınıyla koparak sürüklendiği, çevrede çay bahçesinin hasar gördüğü, evin dışına çıkan 9 kişinin de uzaklaşarak son anda kurtulduğu görülüyor. Ağaçların da devrildiği görüntülerde, 4 katlı binadan çıkanların koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

'BANA ÇOCUKLARIM KALDI, ALLAH BİZİ KORUDU'

Heyelanda tanık olduğu korku dolu anları anlatan Gülizar Karali (65), "Çok yağış vardı, yukarıdaki eski ev daha güvenli diye oraya çıktık. Oğullarım da yeni evin üst katında dereyi izliyordu. Selin geldiğini gördüklerinde kaçmaya başladılar, biz de bir şeyler olduğunu fark edip, kaçmaya çalıştık. Ama sanki orada bizi bir şey tutuyor gibi oldu. Zorlukla uzaklaştık. 55 yıldır burada oturuyorum, bu ırmağın bu hale geldiğine ilk kez tanık oldum. Çok yağmur yağdı. Bana çocuklarım kaldı, Allah bizi korudu" dedi.

'BÜYÜK KORKU YAŞADIK'

Heyelanda 4 katlı binadan koşarak uzaklaşanlardan Sevim Karali de, "Bağırmaktan sesim kısıldı. Çok korktuk. Dışarı çıkmamızla arkamızdan büyük bir gürültüyle heyelan geldi. Önüne kattığını sürükledi. O panikle çocuklarımı göremedim, daha da büyük korku yaşadık. Çok şükür can kaybı olmadan bunu atlattık" ifadelerini kullandı.