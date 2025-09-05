Roblox oyun platformuna çocukları cinsellik, şiddet ve uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle, Türkiye'de 8 Ağustos 2024'te erişim engeli getirilmişti.

Roblox, reşit olmayanlarla yetişkinler arasındaki iletişimi sınırlamak ve kullanıcı güvenliğini artırmak için yeni önlemler açıkladı.

2024'ten bu yana 100'den fazla güvenlik güncellemesi hayata geçirdiğini duyuran Roblox, 2025'in yıl sonuna kadar yeni düzenlemeleri tüm kullanıcılar için zorunlu kılacak. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, Roblox'un yapacağaı düzenlemeler hakkında şunları söyledi; "Roblox'un geri adım atması olumlu bir gelişme ama yenilikleri test ederek göreceğiz. Çünkü özellikle yaş doğrulaması adımı nasıl yapacaklarını netleştirmeleri gerekiyor. Yaş adımı uygulaması kolaylıkla atlatılabilecek bir adım. Sonuç olarak Roblox'un üreticileri çocuklardan kimlik talep edecek. Sahte kimliklerle çocuklar sisteme giriş yapmayı deneyebilirler. Doğrulama e-Devlet gibi bir sistem üzerinden de yapılamaz çünkü sistemi Roblox'a açamayız. Ayrıca Roblox, cinsellik, uyuşturucu, şiddete özendiren içerikler olacak. Ya aileler çocuklarını kontrol etsinler ya da yaş doğrulaması ile içeriye girsinler diyor. Biraz büyüklerse cinsellik, şiddet ve uyuşturucuya özendiren içeriklere maruz kalacaklar diyor."

Roblox açılacak mı? Fatih Sayan açıkladı