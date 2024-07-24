Robot yarışmasında dünya şampiyonu oldular

Lise öğrencileri, Güney Kore'de düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup" robot yarışmasından iki ödülle döndü. Gençler, 6 ülkeden toplamda 300'e yakın takımın katıldığı organizasyonda "The Settler" kategorisinde Dünya Şampiyonluğu, "DRC Explorer" kategorisinde ise Dünya İkinciliği kazanarak ülkemizi gururlandırdı.



Anadolu imam hatip liselerinde uygulanan program çeşitliliği bağlamında fen ve teknoloji programıyla yapay zekâ, robotik, kodlama gibi alanlarda kendini geliştiren öğrenciler, uluslararası etkinliklerde büyük başarılara imza atıyor. Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi robot ve yapay zeka kulüpleri öğrencilerinden oluşan "AI & Robotics Team" takımı, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup" organizasyonuna Türkiye'yi temsilen katıldı. Gençler, robotun kurgusu ve yazılımının en iyi kullanımını içeren "The Settler" kategorisinde Dünya Şampiyonluğu aldı. "DRC Explorer" kategorisinde ise "Deprem Sonrası Yardım Robotu" ile Dünya İkinciliği kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

7 KİŞİLİK DEV KADRO



Organizasyonda ilk kategoride 4 öğrenci yarışmaya katılırken, ikinci kategoride ise 3 öğrenci yarıştı. Türkiye'ye bu önemli başarıyı getiren "AI & Robotics Team" isimli takım, Türkiye'de daha önce düzenlenen Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi'nde birbirinden nitelikli üç yapay zeka projesi sergilenmeye hak kazanan Yapay Zeka Kulübü ile yine ulusal robot yarışmasında Türkiye Üçüncülüğü kazanan Robotik Kulübü öğrencilerinden oluşuyor. Güney Kore'de yapılan robot yarışmasına davet aldıktan sonra hiç vakit kaybetmeden yapay zekâ ve robotik ekipleri birleştirilerek yoğun bir çalışma maratonuna girildi. Gece gündüz devam eden çalışmanın meyvesi ise Dünya Şampiyonluğu ile alındı. 18 Temmuz'da Güney Kore'ye giden takım, 20 Temmuz'da dereceleri elde etti, 22 Temmuz'da ise ödül olarak Japonya gezisine katıldı.

DAVET MEKTUBU ALDILAR



Okulun Teknoloji Koordinatörü olan bilişim öğretmeni Mahmut Sami Başarıcı, 7 kişilik takımı gece gündüz demeden iki ay boyunca çalıştırdı. Her ülkede yapılan ulusal robot yarışması sonucu derece alan takımların dünya şampiyonasına davet edildiğini belirten Başarıcı, "Bu sene yarışma Türkiye'de yapılamadı ama yapay zekâ ekibindeki öğrencilerimizin projeleri Eğitimde Yapay Zekâ Ulusal Zirvesi'nde sergilendi. Ayrıca, Türkiye'de yapılan robot yarışmasında da üçüncü oldular. Bu iki başarıyla dikkat çekince dünya genelindeki yarışmaya davet mektubu aldık" dedi. Yapay zekâ ve robotik ekibini birleştirerek mayıs ayında çalışmalara başladıklarını kaydeden Başarıcı, "Öğrencilerimizle kuralları, yarışacakları kategorileri belirledik. Ardından yaz tatilinin başlamasıyla birlikte kampa girdik. 7 gün 24 saat çalıştık. Çok şükür ki çalışmalarımızın meyvesini aldık" diye konuştu.

HEDEFİ YAPAY ZEKÂ MÜHENDİSLİĞİ



Robotik grubundan Muhammed Ali Şen, okulun teknoloji bölümünün ilk öğrencileri olduklarını belirterek, "Arkadaşlarımla yıl içinde yapay zekâ ve robotik alanında pek çok zirveye katıldık. Projelerimizi sergiledik, aynı zamanda farklı projeleri de gördük. Bunları görerek motivasyon sağladık, onların başardıklarını biz de başarabiliriz diye düşündük" dedi. Dünya şampiyonluğundan sonra yaşadığı hissiyatı da anlatan Şen, "Uzun bir süredir çalışıyoruz, ilk hissettiğim şey çalışmamıza değdiği oldu. Hem binlerce kilometre öteden geldik hem de çok çalıştık. Burada bir derece yapmakla emeklerimizin karşılığını aldığımızı hissettim. Hedefim inşallah bu alanda ilerlemek ve yapay zeka mühendisliği eğitimi almak" ifadelerini kullandı.

İLKOKULDAN İTİBAREN EĞİTİM ALDI



Yapay zekâ ekibinden Abdullah Kerem Korkmaz ise, teknoloji hevesinin çocukluktan geldiğini belirterek şunları aktardı: Bir hocam vardı, ilkokuldan beri onun eğitimlerine katılıyordum. Bu hevesle de teknoloji imam hatibe girmiş oldum. Okulun ilk öğrencisiyiz hem imam hatip hem teknolojiyi birleştirmesinden dolayı ayrı bir heyecan vardı. Bu yarışmaya gelirken çok zorlu bir süreçten geçtik. Yaklaşık üç yıldır da bu alanda çalışıyoruz. Bunun sonucunda dünya şampiyonasında dereceler elde ettik. İlk duyduğumda çok sevindim, çünkü giderken çok stres olmuştum yapabilecek miyiz diye. Diğer yarışmacıları görünce kendime güvenim geldi. Ben de bilgisayar mühendisliği ve yazılım alanında ilerlemeyi düşünüyorum.